Anderson: "Não sou hipócrita, com 5% da mentalidade de Ronaldo..."

Anderson e Ronaldo, com Tevez e Evra ao fundo, num treino do Manchester United

Antigo jogador do FC Porto conviveu com CR7 no Manchester United, mas não seguiu o seu exemplo e a carreira desvaneceu sem alcançar o patamar ao qual era apontado

O brasileiro Anderson ganhou com as exibições no FC Porto, onde chegou com 17 anos, o bilhete para o Manchester United. Mas nunca alcançou os patamares aos quais era apontados, desaparecendo aos poucos da alta roda até acabar a carreira, sem glória, nos turcos do Adana Demirspor, aos 32 anos. Conviveu com Ronaldo, mas não seguiu o seu exemplo, confessa agora Anderson.

"Se eu tivesse 5% da mentalidade do Cristiano Ronaldo, poderia ter estado entre os melhores do mundo. Assumo-o agora. Ele tinha talento e qualidade. Com um pouco mais de cabeça... Fiz uma carreira boa porque ganhei muitas coisas, mas poderia ter ido muito mais longe. Tenho que ser honesto. Com 5% do Cristiano... ainda jogaria agora no primeiro escalão facilmente", comentou ao Sport, jornal espanhol ao qual concedeu uma entrevista para falar do Manchester United-Barcelona.

"Não posso ser hipócrita. Se eu estivesse mais focado no futebol... Eu tinha muita qualidade. A minha cabeça não ajudou. Com o tempo tu percebes as coisas. O futebol mudou, antes era mais difícil, agora é fácil. As coisas mudam, hoje qualquer jogador muito físico que sabe correr vale muito. Não precisas de pensar tanto. Ronaldo é único, tal como Messi. Eles são de outro planeta. É difícil tentar compará-los. Eu estava muito perto do Cristiano e enfrentei o Messi em campo. Com o Ronaldo surpreendes-te a cada momento, pensas a 100% no futebol. O jogo acaba e ele vai direto para casa para se recuperar. É um grande profissional e um grande amigo. Não sabem, mas ele ajuda muita gente. Ele tem um coração muito bom. Ele levava-nos para treinarmos e cuidava de nós. Em Inglaterra foi muito importante para mim", prosseguiu.