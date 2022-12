"Nos dois anos que trabalhei com Ronaldo, deu-me zero problemas..."

Técnico italiano diz que não teve qualquer problema nos anos em que orientou Cristiano Ronaldo

Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, veio em defesa de Cristiano Ronaldo. O italiano, que orientou CR7 entre 2013 e 2015, lembrou que a capacidade finalizadora do português é acima da média e que, portanto, o jogador tem de ser sempre encarado como solução.

"Alguém que marca uma média de um golo por jogo pode ser considerado um problema? O Cristiano treina-se muito bem, é atento aos detalhes, foi muito fácil trabalhar com ele. É um jogador excecional e, em dois anos, deu-me zero problemas, só os resolveu", referiu, em entrevista ao Corriere Dello Sport.

Nos dois anos que trabalhou com Ancelotti, no Bernabéu, Cristiano Ronaldo marcou um total de 112 golos com a camisola do Real Madrid. Fez 101 jogos e deu 36 passes para golo.