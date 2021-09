Análise feita em Itália: "O problema da Juventus? Fácil: falta Ronaldo"

Jornal "La Gazzetta dello Sport" analisa o mau momento do clube de Turim e o impacto de Ronaldo em Inglaterra.

A saída de Ronaldo da Juventus ainda dá que falar na imprensa italiana e parece certo que, até ao momento, é o português que se tem dado melhor com a separação. CR7 leva quatro golos marcados em três jogos pelo Manchester United, enquanto o clube de Turim vive um arranque de temporada desastroso, com apenas dois pontos em quatro jornadas da Serie A.

O jornal "La Gazzetta dello Sport" fez uma análise e não tem dúvidas: "O problema da Juventus? Fácil: falta Ronaldo. Uma espécie de doping técnico", escreve. "O brilhante impacto de CR7 no United reforça a teoria de que com Cristiano o jogo começa 1-0", argumenta.

No entanto, nem tudo são elogios para Ronaldo, com a publicação a referir alguns pontos menos bons na passagem por Turim, destacando a conquista da Champions como objetivo falhado. "Nunca se expôs em favor da Juventus", indica. "Ronaldo foi um solitário, nunca esteve integrado no balneário", surge ainda escrito.