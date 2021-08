Amigo de CR7 e a hipótese do regresso ao Real Madrid: "Ancelotti ligou ao Ronaldo"

Edu Aguire, amigo de Cristiano Ronaldo, disse que o Carlo Ancelotti ligou ao português para dizer que quer contar com ele no plantel do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo volta a ser associado ao Real Madrid. Agora, Edu Aguire, amigo próximo do avançado da Juventus, afirmou que Carlo Ancelotti, treinador dos merengues, ligou ao português para o convencer a regressar a Espanha.

"Ancelotti ligou ao Cristiano, quer contar com ele. A relação entre ambos é maravilhosa, e o Carlo quer que ele volte. A opção está aí, agora se pode dar ou não...", disse Aguire no programa El Chiringuito de Jugones.

Também esta terça-feira, a imprensa italiana avança que CR7 se ofereceu ao Manchester City.