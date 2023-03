Alvoroço na Arábia Saudita pela nomeação de árbitro espanhol para o Al Ittihad-Al Nassr

Adeptos do Al Ittihad consideram que Mateu Lahoz é amigo de Cristiano Ronaldo e que, por essa razão, não deveria ter sido nomeado para apitar um jogo do Al Nassr.

Na quinta-feira, a partir das 17h30, o Al Ittihad, treinador pelo português Nuno Espírito Santos, recebe o Al Nassr, na 20.ª jornada da Liga da Arábia Saudita. É um duelo entre o segundo classificado, com 44 pontos, e o líder, com 46. E para esta importante partida foi nomeado um árbitro estrangeiro, o espanhol Mateu Lahoz.

É aqui que começa a polémica. No entender de muitos adeptos do Al Ittihad, o segundo colocado do campeonato, aquele juiz é amigo de Cristiano Ronaldo desde os tempos em que o avançado jogava no Real Madrid. E nas redes sociais começaram a aparecer muitas fotografias do espanhol com o português.

O jornal AS cita mesmo um jornalista saudita, Manar Al-Shahenoo, que refere que Mateu Lahoz "ama" Cristiano Ronaldo.