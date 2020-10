Alvo do Real Madrid: levou camisola de Ronaldo para casa e diz que não a vai lavar

Camavinga tem apenas 17 anos e é um talento do futebol francês.

Depois da mensagem de Mbappé reconhecendo Ronaldo como ídolo, eis que outro jogador francês não deixou passar em claro a oportunidade de encontrar o craque português e levar algo para casa. Eduardo Camavinga, jovem médio de apenas 17 anos, ficou com a camisola de CR7 e mostrou isso mesmo nas redes sociais. "Não a vou lavar", escreveu.

Camavinga não foi lançado por Didier Deschamps na partida da Liga das Nações que terminou sem golos, mas é uma das estrelas emergentes do futebol francês. O jogador do Rennes, nascido em Angola, é desejado pelo Real Madrid, confirme o As refere esta segunda-feira a propósito da camisola.

Marcou um grande golo no particular que a França venceu (7-1) frente à Ucrânia, antes do duelo com Portugal.