Jovem futebolista do Bayern diz que é estranho o capitão do Manchester United não ser Cristiano Ronaldo.

Alphonso Davies, lateral-esquerdo do Bayern, estava a jogar o videojogo FIFA22 online, a transmitir ao vivo, e fez uma declaração que já está a dar que falar. O jogador canadiano disse que é muito estranho um jogador como Cristiano Ronaldo ter Harry Maguire como capitão de equipa.

"Imagina seres o Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do século XXI, e o Harry Maguire ser o teu capitão. Tem de se dirigir a ele como 'sim, capitão', ou algo assim do genero. Não estou a dizer mal do Maguire, mas o Ronaldo é que deveria ter a braçadeira de capitão", apontou Alphonso Davies.

Veja o vídeo: