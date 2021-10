Allegri, treinador da Juventus, sobre Ronaldo: "Sai a três dias do fecho do mercado..."

Técnico salienta que o clube não teve temporada para dar uma resposta adequada no mercado.

A Juventus joga este sábado (17h00) em casa do Hellas Verona, que tem Miguel Veloso nas fileiras, e Massimiliano Allegri falou sobre a saída de Ronaldo antes do encontro. O técnico da formação de Turim, à semelhança do que já tinha feito Chiellini, apontou para a data da saída do craque português, agora ao serviço do Manchester United.

"É normal que a 28 de agosto, quando ele sai, a três dias do fecho do mercado, não o consigas substituir. Se Ronaldo tem saído um mês antes, talvez o clube tivesse a possibilidade de atuar de forma diferente", abordou o técnico.

A Juventus está a ter um arranque de temporada complicado, ocupando apenas o sétimo lugar após realizada uma dezena de jornadas da Serie A.