Alisson e o apoio de Anfield a Ronaldo: "A rivalidade deve ficar de lado"

Em causa o minuto sete do Liverpool-Manchester United

Ao minuto sete do Liverpool-Manchester United, que terminou com uma goleada red por 4-0, Anfield uniu-se em aplausos dirigidos a Cristiano Ronaldo, que falhou a partida devido à morte de um dos filhos gémeos. Alisson, depois do jogo, elogiou a postura dos adeptos do Liverpool, desejando "muita paz de espírito" ao madeirense e à família.

"Esse lindo gesto da nossa massa adepta mostra que, nestas alturas, a rivalidade deve ficar de lado. Lamento, profundamente, o que aconteceu com a família de Cristiano Ronaldo e sei que a dor que ele, a esposa e todos os entes queridos que o rodeiam estão a sentir é muito grande. Qualquer gesto de carinho, como esse, ajuda neste momento. Do fundo do meu coração, desejo muita paz de espírito para ele e toda a sua família", afirmou o guardião dos reds.

Segundo a imprensa inglesa, Ronaldo marcou presença no centro de treinos do Manchester United esta quarta-feira.