Alex Ferguson sobre Ronaldo: "Foi como César a entrar em Roma depois da vitória"

Alex Ferguson compara regresso de Cristiano Ronaldo à entrada de César em Roma.

Apontado como o principal responsável para o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, o antigo treinador Alex Ferguson continua a ser um fã incondicional do futebol do astro português. "Pai" da transferência do avançado do Sporting para a equipa inglesa em 2003, o ex-técnico considerou que ver novamente Ronaldo com a camisola do clube no relvado foi como a entrada do imperador César em Roma.

"Naquele sábado [referindo-se à estreia de Ronaldo diante do Newcastle, com dois golos] foi como César a entrar em Roma depois da vitória. Eu vim, eu vi e conquistei. Foi fantástico para toda a gente que é fã do Manchester United. Podíamos ter tido um milhão de pessoas no estádio, sem dúvida", disse.

Cristiano Ronaldo jamais se distanciou do antigo treinador escocês, que guarda na memória os primeiros passos do português ao seu comando.

"Quando ele era miúdo dava para ver que aprendia muito, muito depressa. Muita gente dizia que ele atirava-se para o chão, mas na realidade atacava os defesas, eles empurravam-no. O Ronaldo passava a dançar por eles. Atacava com uma velocidade inacreditável", recorda

Até o momento, Ronaldo tem uma média de um golo por jogo desde que voltou a Manchester: são quatro em quatro jogos.