Alegada má relação entre Ronaldo e Ralf Rangnick é notícia em Espanha

Jornal "As" escreve que o craque não vê o treinador com capacidade para orientar o United.

Não são, definitivamente, dias fáceis aqueles que o Manchester United está a viver. A saída de Solskjaer e a entrada de Ralf Rangnick para o comando técnico, com Michel Carrick a fazer a transição, não trouxe a estabilidade aos red devils, que continuam a acumular maus resultados.

Segundo o jornal espanhol "As", numa notícia que fez manchete da versão online, o treinador alemão não conta com o apoio dos pesos pesados do plantel, com Ronaldo à cabeça. A publicação escreve que o capitão da Seleção Nacional considera que Rangnick "não tem nível para dirigir o Manchester United", criticando-lhe os métodos de trabalho.

Recentemente, o treinador afirmou que Ronaldo "devia marcar mais golos", numa declaração que não terá caído bem ao português e que também espelha algum desencanto de Rangnick com o momento do avançado, que leva seis jogos sem marcar.

Apesar de tudo, o "As" salienta que Ronaldo está feliz em Manchester, pretendo, por isso, continuar no clube na próxima temporada. Resta saber que planos terá o clube no que toca a Rangnick.