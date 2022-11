Alberto João Jardim defende CR7: "Ronaldo, manda-os à...!"

Antigo presidente do governo regional da Madeira teceu muitas críticas ao resto do país, defendendo uma das principais figuras históricas do arquipélago

Alberto João Jardim não passou ao lado da polémica em torno de Cristiano Ronaldo. O antigo governante da Madeira defendeu o craque português e voltou ao tom crítico para com o resto do país.

"Campanha anti-Ronaldo, o País no seu mais reles: inveja, má-língua vadia e ingratidão ao madeirense que é o português mais conhecido e popular no mundo. Não qualquer dos cromos de Lisboa. Ronaldo, manda-os à...!", escreveu o antigo presidente do governo regional da Madeira.