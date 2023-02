Al Nassr vence Al Taawon com duas assistências de Ronaldo

Craque português assistiu para Ghareeb e Madu.

O Al Nassr voltou esta sexta-feira a triunfar na Liga saudita, 2-1, na receção ao Al Taawon, em jogo referente à 17.ª jornada.

Cristiano Ronaldo, que na partida anterior tinha feito um póquer, desta feita ficou em branco, mas assistiu para os dois golos do Al Nassr: Ghareeb, aos 17 minutos do encontro, e Madu, aos 82', depois de análise das imagens. Álvaro Medrán, aos 47', marcou para os visitantes.

O Al Nassr está na liderança da Liga saudita, com 40 pontos, os mesmos de Al Ittihad e Al Shabab (este com mais um jogo), e mais oito do que o Al Hilal (que tem menos duas partidas disputadas, devido ao Mundial de clubes).