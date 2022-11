Al Nassr quer Ronaldo e a proposta é milionária

De acordo com a ​​​​​​​CBS Sports, a ronda negocial encontra-se numa fase bastante adiantada.

O Al Nassr, equipa da Arábia Saudita, apresentou uma proposta concreta a Cristiano Ronaldo tendo em vista a sua contratação, de acordo com a emissora CBS Sports, dos Estados Unidos.

Segundo a publicação, o clube saudita colocou em cima da mesa um contrato válido por três épocas, no qual o astro português auferiria 225 milhões de dólares (216 milhões de euros). Isto quer dizer que, caso aceite esta oferta, o capitão da Seleção Nacional receberá 72 milhões de euros a cada temporada.

A mesma informação também avança que as conversações feitas no verão acabaram por servir de trunfo para esta nova investida, uma vez que a porta para uma eventual transferência (na altura, CR7 ainda era jogador do Manchester United) tinha ficado desde logo aberta. Ao que tudo indica, a nova ronda negocial encontra-se numa fase bastante adiantada, faltando apenas a decisão final do craque luso, que está a disputar o quinto Mundial da carreira, no Catar.