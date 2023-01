Garantem que o Al Nassr já pensa na renovação com Cristiano Ronaldo

Clube saudita acha que o craque português ainda vai querer jogar mais tempo depois do verão de 2025.

A ligação de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr é válida até 2025, mas o clube saudita quer mais e promete não perder muito tempo com a renovação de contrato, mesmo tendo em conta que o craque português, praticamente, acabou de aterrar na Arábia.

De acordo com a ESPN, os responsáveis do clube acreditam que o jogador pode terminar a carreira de futebolista no Al Nassr. Como acreditam que o craque português quererá continuar a jogar ao mais alto nível depois do verão de 2025, querem avançar já para a renovação.

Recorde-se que, no verão de 2025, Cristiano Ronaldo já terá 40 anos. Ainda nessa altura, o Al Nassr acredita que a presença do português pode ajudar a catapultar o futebol da Arábia Saudita para um outro nível.