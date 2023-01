"Al-Nassr nunca irá ser um clube à dimensão de um Cristiano Ronaldo"

ENTREVISTA - O técnico treinou o novo clube de Ronaldo, oficializado já depois da entrevista a O JOGO.

Quando O JOGO entrevistou Rui Vitória, Cristiano Ronaldo ainda não tinha sido oficializado no Al-Nassr, o que veio a suceder no dia 30. Contudo, o técnico que já trabalhou no emblema saudita não tem dúvidas que será uma contratação importante para o futebol da Arábia Saudita, embora o jogador tenha de estar preparado para ir jogar num nível mais baixo.

Treinou o Al-Nassr durante um ano. Cristiano Ronaldo está a caminho de lá. Que tipo de clube é este?

-Não vou entrar em muitos pormenores, mas parece-me que hoje é um clube diferente daquele que encontrei quando lá cheguei. Um clube melhor estruturado, mas claro que nunca irá ser um clube à dimensão de um Cristiano Ronaldo. Ou, melhor dizendo, nunca irá ser um clube da dimensão daqueles onde o Cristiano jogou durante toda a carreira. É um nível abaixo. A contratação dele pode ser muito importante para o futebol da Arábia Saudita, vai centrar atenções naquele país e no futebol, mesmo sem ter a mesma qualidade. É talvez uma boa jogada de marketing, mas não sei se, entre o deve e o haver, isso vai ser algo de sucesso. Estou curioso para ver. Sobre a Arábia Saudita quero só acrescentar que é um país que se está a abrir para o mundo, que tem qualidade de vida e que não é bem o que se diz dele, porque há muitas pessoas falam sem nunca terem ido lá. A Arábia Saudita está a ser um país mais aberto na questão dos direitos humanos, mas também na qualidade de vida. Tem coisas boas e más como todos. Garantidamente vai ter mais atenções, porque Cristiano Ronaldo é uma marca mundial.