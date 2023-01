Al Nassr nega ligação de Ronaldo a eventual candidatura da Arábia Saudita ao Mundial'2030

Notícia da AFP foi desmentida pelo clube de Cristiano Ronaldo

O Al Nassr recorreu às redes sociais para desmentir a informação veiculada pela agência France Press segundo a qual Critiano Ronaldo seria uma espécie de embaixador da hipotética candidatura da Arábia Saudita ao Mundial de 2030.

A Arábia Saudita estará a preparar uma candidatura ao Mundial de 2030, com o Egito e a Grécia, e Ronaldo receberia 200 milhões para apoiar a candidatura, que seria adversária da de Portugal, Espanha e Ucrânia.

"O Al Nassr FC gostaria de esclarecer que, ao contrário do que dizem as notícias, o contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr não implica compromissos com nenhuma candidatura ao Campeonato do Mundo. O seu foco principal é o Al Nassr e trabalhar com seus companheiros para ajudar o clube a alcançar o sucesso", escreveu o Al Nassr nas redes sociais.

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.



His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success. - AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 10, 2023