Ronaldo marcou um golo no Mundial do Catar

Em Espanha apontam dois nomes à porta de saída do clube saudita.

A imprensa espanhola garantiu esta quarta-feira que a única proposta que Cristiano Ronaldo tem em mãos é a do Al Nassr, clube da Arábia Saudita que estará já a arrumar a casa de modo a receber o capitão da Seleção Nacional.

Segundo escreve o jornal Marca, o emblema saudita tem de abrir mão de alguns jogadores de modo a contratar CR7, sendo que, por isso, o argentino Pitty Martínez e o usbeque Jaloliddin Masharipov já têm guia de marcha no mercado de inverno.

Ronaldo, 37 anos, encontra-se sem clube desde que rescindiu contrato com o Manchester United, pouco antes do arranque do Mundial do Catar.