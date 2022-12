Al Nassr explica contratação de Ronaldo

Cristiano Ronaldo oficializado no Al Nassr

Ronaldo é jogador dos sauditas do Al-Nassr. O anúncio foi feito pelo clube saudita

Momentos depois da conta do Al Nassr em árabe no ter anunciado, em primeira mão, a contratação de Cristiano Ronaldo, foi na versão em inglês que surgiu a primeira reação à mediática transferência do craque português.

"Isto é história. Esta é uma assinatura que não só inspirará o nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará a nossa liga, a nossa nação e as gerações seguintes, rapazes e raparigas, a serem a melhor versão de si próprios. Bem-vindo, Ronaldo", refere o clube da Arábia Saudita.