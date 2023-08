Al Nassr de Ronaldo salvo por Talisca vai à Champions asiática

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo venceu (4-2), esta terça-feira, o Al Ahli e segue para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. Internacional português saiu irritado ao intervalo.

O Al Nassr esteve á beira do abismo, o perder por 2-1 em casa esta terça-feira contra o Al Ahli do Dubai, no play-off de qualificação para a Liga dos Campeões asiática, mas nos minutos finais conseguiu recuperar e vencer a partida por 4-2, qualificando-se para a fase de grupos da prova antes mencionada.

A equipa de Ronaldo e de Luís Castro até começou melhor, com o golo de Talisca logo aos 11'. Mas o Shabab Al Ahli deu a volta com golos de Alghassani aos 18' e aos 46'. Perto do final, aos 88', Sultan Al Ghannam correspondeu a cruzamento da esquerda e o seu cabeceamento foi desviado por um defesa, enganando o guarda-redes e reestabelecendo o empate. O Al Nassr ganhou motivação e carregou no acelerador nos minutos finais, marcando ainda mais dois golos, por Talisca aos 88' e por Brozovic aos 90'+6'.

Desta forma, Luís Castro, Ronaldo e Otávio, que foi hoje oficializado como reforço e esteve nas bancadas a ver a partida, vão mesmo disputar a Champions asiática em 2023/24.

Leia também Cristiano Ronaldo Ronaldo sai do campo irritado e empurra adversário. Veja o vídeo Cristiano Ronaldo saiu, esta terça-feira, irritado ao intervalo do jogo entre o Al Nassr e o Al-Ahli, a contar para o playoff da Liga dos Campeões da Ásia.