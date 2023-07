Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, já aterrou em Lisboa

Al Nassr vai defrontar Alverca e o Farense em jogos de preparação, antes de medir forças com Benfica e Celta de Vigo no Torneio do Algarve.

Uma comitiva do Al Nassr, incluindo jogadores, dirigentes e restante staff, aterrou ao fim da tarde desta segunda-feira em Lisboa. Os estrangeiros do plantel, como é o caso de Cristiano Ronaldo, não estão integrados no grupo, uma vez que tiveram autorização para continuarem de férias até dia 10.

A equipa saudita ainda não oficializou a contratação de Luís Castro (ex-Botafogo) para assumir a equipa técnica, mas prevê-se que o anúncio seja feito nas próximas horas.

Hoje, o clube informou, sim, que chegou a acordo com o internacional croata Marcelo Brozovic para reforçar o meio-campo.

Nos próximos dias, o Al Nassr vai defrontar Alverca e o Farense em jogos de preparação, antes de medir forças com Benfica e Celta de Vigo no Torneio do Algarve.