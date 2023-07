Al Nassr, de Ronaldo, impedido pela FIFA de registar novos jogadores

O castigo surgiu devido ao clube saudita não ter pago bónus incluídos na transferência de um antigo avançado do Leicester, em 2018.

O Al Nassr, clube saudita treinado por Luís Castro e onde milita Cristiano Ronaldo, encontra-se impedido de inscrever novos jogadores, na sequência de um castigo atribuído pela FIFA.

A razão da sanção prende-se com a falta de pagamento de bónus relacionados com a transferência de Ahmed Musa, antigo avançado do Leicester, para o emblema de Riade, em 2018.

Contratado por cerca de 16,5 milhões de euros, o avançado nigeriano representou o Al Nassr durante duas temporadas, saindo a custo zero em 2020 e, segundo um acórdão da FIFA, o clube ainda tem de pagar 460 mil euros (mais juros) aos foxes, devido a bónus de rendimento desportivo.

A decisão favorável ao Leicester no caso já tinha sido conhecida em 2021, com o Al Nassr a ter sido avisado que seria impedido de registar novos jogadores caso não pagasse o montante ao emblema inglês. Dois anos depois, o cenário confirma-se.

Vale referir que, no parecer original da FIFA, previa-se que um eventual castigo ao Al Nassr tivesse a duração de três janelas de mercado consecutivas, para além de incluir uma intervenção do Comité Disciplinar da FIFA contra o clube do Médio Oriente.