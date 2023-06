Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, em estágio no Algarve: os adversários e as datas dos jogos

Sauditas defrontam Alverca, Farense, Celta de Vigo e Benfica.

O Al Nassr, clube do português Cristiano Ronaldo, vai realizar entre os dias 3 e 21 de julho um estágio de pré-temporada no Algarve. A formação saudita já tem agendado uma série de jogos de preparação.

O primeiro será no dia de 10 Julho, no Municipal de Albufeira, frente ao Alverca, seguindo-se o Farense, dia 14, no Estádio Algarve. No dia 17 o Al Nassr defrontará os espanhóis do Celta de Vigo e no dia 20 mede forças com o Benfica.

Estes dois últimos encontros contam para o Torneio do Algarve, que se realiza no Estádio Algarve.