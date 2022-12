"Com os três que temos, é difícil contratar Ronaldo"

Presidente do PSG rejeita a possibilidade de avançar para o capitão de Portugal

Ronaldo está no Mundial com Portugal, mas com o futuro por decidir. Depois de o próprio afirmar que não é verdade que vá para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, agora o PSG também sai da corrida.

"Com os três jogadores que temos [Messi, Neymar e Mbappé], é muito difícil, mas desejo-lhe o melhor. É fantástico e continua a ser um jogador incrível", disse em entrevista à Sky News Al-Khelaifi, presidente do PSG.

E se recusou atacar Ronaldo, deixou a porta aberta para Bellingham, da seleção inglesa: "Que jogador. Honestamente, a Inglaterra tem sorte em tê-lo. É um dos melhores jogadores do torneio. Todos no clube querem contratar, não o vou ocultar. Isso sim, respeito que esteja no seu clube [Dortmund] e, se queremos falar com ele, primeiro falamos com o clube".