Ronaldo já mexe com a alimentação dos colegas: "Nem um jogador tocou nesses pratos"

História curiosa contada por Lee Grant

Um profissional dedicado e perfeccionista dentro e fora do campo, Cristiano Ronaldo já influencia com o seu exemplo os colegas no Manchester United. Quem o diz é Lee Grant, guardião suplente dos red devils.

"Isto aconteceu sexta-feira à noite, no hotel. Como sabem, à sexta há noite há sempre um doce qualquer diferente na mesa. Ao contrário do que é normal, nem um jogador tocou nesses pratos. Todos olhámos para o prato do Cristiano e era a coisa mais saudável que se possa imaginar. Ninguém, depois disso, foi capaz de experimentar esse tipo de pratos", afirmou Grant, em conversa com o talkSPORT.

Lee Grant, no United desde United desde 2018, revelou ainda como Cristiano Ronaldo fintou o ritual de iniciação para...sair na mesma muito bem perante todo o grupo de trabalho.

"Normalmente a ideia é para pegares numa colher, subires à mesa e cantares. Tivemos o Varane e o Sancho a terem o seu momento e perguntávamo-nos se o Cristiano ia fazer o mesmo. Em vez de cantar, fez um discurso. Não vou revelar o conteúdo, mas foi interessante. Um dos pontos que ele focou foram os seus nervos", revelou Grant.