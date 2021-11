Ainda a saída de Ronaldo de Itália: "A Juventus achou que se estava a livrar de um fardo"

Cristiano Ronaldo trocou a Juventus pelo Manchester United esta época. Para Rummenigge, a transferência agradou as duas partes, mas os italianos ficaram a perder.

Karl-Heinz Rummenigge, ex-diretor geral do Bayern, lançou uma alfinetada à Juventus por ter deixado Cristiano Ronaldo sair de Itália. O antigo futebolista acredita que foi uma ma decisão por parte dos bianconeri, que atravessam uma má fase no início desta temporada.

"Aconteceu o mesmo que se passou em Madrid, quando alguém pensou vender Ronaldo em 2018. Eles acharam que se estavam a livrar de um fardo económico, mas a verdade é que o Ronaldo continua a marcar de forma consistente. Está a provar isso no Manchester United", considerou, em declarações à Gazzetta dello Sport.

Rummenigge admite, no entanto, que também tenha sido vontade do português deixar Turim. "Talvez Ronaldo não sentisse o amor dos adeptos e do clube. Era preciso encontrar uma solução económica. No final, tanto a Juventus como Ronaldo ficaram felizes por seguir caminhos separados", atirou o alemão.