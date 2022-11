Afinal, quem é o Al Nassr, clube saudita para o qual Ronaldo estará prestes a mudar-se?

Cristiano Ronaldo terá, de acordo com a Imprensa espanhola e inglesa, um acordo - com um contrato astronómico - para rumar aos sauditas do Al Nassr. Mas, afinal, quem é o clube para o qual o internacional português estará prestes a mudar-se? Confira alguns factos e algumas curiosidades.

Confira alguns factos e algumas curiosidades sobre o Al Nassr, clube que tem o ex-FC Porto Aboubakar no plantel:

- O Al Nassr foi fundado em 1955, tendo-se tornado num dos clubes mais bem-sucedidos da Arábia Saudita desde então, ganhando nove campeonatos, tendo o mais recente sido conseguido em 2018/19;

- O clube tem lutado para entrar em cena a nível mundial, mas competiu no Campeonato do Mundo de Clubes apenas em 1999/2000. Jogaram contra Real Madrid no seu grupo, perdendo por 3-1, com Nicolas Anelka e Raul entre os goleadores dos merengues. Derrotaram o Raja Casablanca [Marrocos] por 4-3, mas perderam por 2-0 com o Corinthians e foram eliminados da prova;

- Os experientes David Ospina [guarda-redes colombiano] e Luiz Gustavo [médio brasileiro], fazem parte do plantel atual, bem como Vincent Aboubakar, antigo avançado do FC Porto;

- Aboubakar é o nome de destaque, tendo-se recentemente evidenciado no Mundial, ao fazer um golaço e uma assistência no empate dos Camarões com a Sérvia. Já Ospina, que fez grande parte da carreira na Europa - representou Nice, Arsenal e Nápoles -, é um nome respeitado. Luiz Gustavo, por seu lado, tem 41 jogos disputados pelo o Brasil, tendo participado no Mundial'2014, com Luiz Felipe Scolari como selecionador do "escrete".

- A equipa é orientada pelo francês Rudi Garcia, que já treinou anteriormente Roma, Marselha e Lyon. Em 2010/11, o treinador fez a "dobradinha" [campeonato e Taça] em França, no comando técnico do Lille.

- O Al Nassr também teve alguns treinadores famosos no passado: Fabio Cannavaro, Mano Menezes e os portugueses Rui Vitória e Artur Jorge, por exemplo;

- O ícone colombiano René Higuita foi o treinador de guarda-redes entre 2011 e 2016;

- O presidente, Musalli Almuammar, foi o presidente da Liga saudita entre, março de 2018 e março de 2020, tendo agora um papel de consultor na General Entertainment Authority, um departamento governamental que regula a indústria do entretenimento na Arábia Saudita.

- O Al Nassr joga em casa no Mrsool Park, estádio com capacidade para 25 mil espectadores, bem menos do que Old Trafford, casa do Manchester United, que pode receber mais de 75 mil.

- O Real Madrid e o Athletic Bilbau utilizaram ambos as instalações de treino de Al Nassr antes da final da Supertaça espanhola, no início deste ano.

- Se o negócio se concretizasse, Ronaldo tornar-se-ia o jogador mais bem pago do planeta, com alguma distância.