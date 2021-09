Afinal, qual terá sido o discurso de Ronaldo ao plantel? "Não voltei para ser cheerleader"

Jornal "The Sun" revela aquele que terá sido o discurso do internacional português para a equipa.

Solskjaer, treinador do Manchester United, já havia revelado que Cristiano Ronaldo fez um pequeno discurso para a equipa, no hotel, no seu regresso ao clube.

Mas qual terá sido o conteúdo desse mesmo discurso? Pois bem, o jornal "The Sun" revela-o esta terça-feira.

"Eu regressei ao Manchester United por duas razões. A primeira é porque eu amo este clube. A segunda é porque adoro a mentalidade vencedora que este clube transpira. Não voltei para ser cheerleader", terá começado por dizer aos colegas.

"Se querem ter sucesso, então preciso que amem este clube do fundo do coração. Vocês precisam de comer, dormir e lutar por este clube. Quer joguem ou não, precisam de apoiar os vossos companheiros de equipa e dar sempre 100 por cento pelo clube", terá continuado, antes de concluir.

"Estou aqui para vencer e nada mais. Vencer traz-nos felicidade. Eu quero ser feliz, e vocês?". E, ainda de acordo com o "The Sun", terá sido bastante aplaudido de imediato. E parece ter surtido efeito: a verdade é que o Manchester United triunfou por 4-1 na receção ao Newcastle, com dois golos do português.