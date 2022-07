Aeroporto de Liverpool sugere viagem a Cristiano Ronaldo: "Ansioso por sair de Manchester?"

Rumores que apontam a saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United levaram o aeroporto de Liverpool a brincar com o tema nas redes sociais.

O aeroporto de Liverpool, através da conta oficial no Twitter, utilizou Cristiano Ronaldo e a indefinição em relação ao futuro do avançado para realizar uma espécie de campanha de marketing, promovendo aquela espaço com muito humor à mistura.

"Ansioso por sair de Manchester, mas quer evitar as filas? Convidamos Cristiano Ronaldo a experimentar o mais rápido, acessível e amigável aeroporto do noroeste. Podemos fazer ligações para Munique ou Lisboa com a Lufthansa ou voar com a Ryanair diretamente para Paris ou Roma", lê-se num tweet que conta já com milhares de reações.

O internacional português não se apresentou ainda ao trabalho no Manchester United e não é certo que vá ficar em Old Trafford, falando-se já de um possível interesse de Chelsea, PSG, Bayern, Barcelona, Roma, Nápoles, entre outros clubes.