Adversário ficou "em choque" com gesto de Ronaldo: "Vi-o à minha espera..."

Jogador do Spezia revela episódio com o craque português da Juventus.

Emmanuel Gyasi, jogador do Spezia, já havia confessado ser um grande admirador de Cristiano Ronaldo, tendo revelado a conversa que teve com o craque português no jogo da primeira volta da Serie A frente à Juventus, onde não conseguiu a camisola do jogador luso.

Agora, em entrevista à Joy Sports, recordou esse momento e o reencontro na segunda volta, onde ficou "em choque" - pela positiva - com um gesto do craque da Vecchia Signora.

"Quando veio à minha beira, abraçou-me e perguntou-me como eu estava, fiquei muito feliz. Durante o jogo lembro-me que estava muito nervoso, porque estávamos a jogar bem e o resultado era 0-0. Ele rematou por cima da barra e vi-o entrar no túnel logo após o apito para o intervalo e pensei que não ia conseguir a camisola. Mas quando entrei no balneário, vi-o à minha espera e fiquei chocado. Depois do jogo reencontrámo-nos e falámos. É um jogador e uma pessoa fantástica", começou por contar.

"Para mim é um ídolo e foi um sonho tornado realidade. É o meu ídolo e sempre sonhei com jogar algum dia no mesmo campo que ele. Nunca pensei que acontecesse tão cedo. Lembro-me do primeiro jogo. Fui à beira dele, falámos, mas infelizmente não pôde dar-me a camisola dele", continuou, concluindo de seguida:

"No segundo jogo, pouco antes de começar, veio ter comigo e perguntou "Gyasi, como estás?". Fiquei em choque. Como é possível que ainda se lembre de mim? Surpreendeu-me, porque não conseguia acreditar que Cristiano se lembrasse de mim depois de tanto tempo. Há muitos dias entre os jogos, pelo que até podia ter esquecido que me tinha prometido a camisola."