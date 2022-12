"Adorava que Ronaldo continuasse na Premier League, a marcar 20 golos por época"

Gary Neville, que já fui muito crítico de Cristiano Ronaldo, diz que gostava de ver o antigo companheiro de equipa a continuar na Premier League, depois de ter rescindido com o Manchester United.

O antigo futebolista Gary Neville defende que Cristiano Ronaldo deve continuar a jogar com regularidade e espera que o português encontre a "felicidade" num clube em que possa marcar 20 golos por temporada. O comentador desportivo, e ex-companheiro de equipa de CR7 no Manchester United, gostava de ver o madeirense num clube da Premier League.

"O Cristiano precisa, quer e tem de jogar. Se não, ele não vai estar feliz e não vai aceitar. O clube que o aceitar vai ter de saber que esse é o caso. A não ser que haja uma diferença nas conversações e o clube diga: "Vais jogar, mas vais para o banco algumas vezes. Vais jogar uns jogos, outros não". A verdade é que vimos isso no Manchester United e na Seleção de Portugal, mas não correu particularmente bem. A pressão de o ter no banco, a comunicação social... Ele é tão grande junto dos adeptos... Sentá-lo no banco torna-se um problema e tens de te assegurar que isso não se torna uma distração, mas foi esse rumo que se tomou no Manchester United e em Portugal", referiu em declarações no canal de televisão britânico Sky Sports.

O antigo defesa internacional inglês disse, depois, que adorava ver Ronaldo a continuar na Premier League. "Espero que ele encontra a felicidade num clube, que o metam a marcar golos todas as semanas, sabem que vai marcar, vai marcar 20 golos por época onde quer que jogue. Espero que ele consiga encontrar um clube nas maiores ligas, como a Premier League, adorava que continuasse na Premier League, num clube onde o pudéssemos ver todas as semanas. Queremos vê-lo a jogar", finalizou.