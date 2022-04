Adeptos do Liverpool estarão a planear gesto de apoio a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo perdeu um filho na segunda-feira e vai falhar o jogo de hoje, em Liverpool. Os adeptos dos reds estarão a planear um momento de aplauso no sétimo minuto de jogo.

A imprensa inglesa noticia esta terça-feira que os adeptos do Liverpool estão a planear um momento de apoio a Cristiano Ronaldo, com aplausos ao minuto 7 do jogo frente ao Manchester United, em Anfield, marcado para as 20h00 de hoje.

O avançado português e a companheira, Georgina Rodríguez, perderam um dos bebés gémeos de que estavam à espera, na segunda-feira.