Adam Sandler é fã de Ronaldo: "Ele é fixe como o diabo"

Famoso ator de Hollyood é protagonista de um filme sobre basquetebol mas diz estar atento ao Mundial"2022 e que Ronaldo é "fixe". Amante de básquete, Sandler afirmou estar entusiasmado com a participação dos EUA no Campeonato do Mundo, onde hoje defrontam os Países Baixos. Lamentou saída de cena do México.

O ator Adam Sandler, protagonista do papel de olheiro de basquetebol no filme "Hustle", lançado em junho passado, desejou boa sorte à seleção portuguesa de futebol e elogiou Cristiano Ronaldo, durante um evento em Los Angeles no qual a Lusa participou.

"O Ronaldo é fixe como o diabo [cool as hell, n.d.r.]", afirmou Adam Sandler, um confesso amante de basquetebol. "Não conheço o futebol tão bem como gostaria", admitiu, mas disse que tem estado a acompanhar os jogos do Campeonato do Mundo de futebol masculino. "Estou a ver futebol agora, vi hoje [ontem] um jogo".

"Sei que os EUA estão a ter um bom desempenho, o que é muito entusiasmante. Fiquei triste pelo México", continuou. "A próxima ronda é a dos oitavos de final? Boa sorte para Portugal".

No filme "Hustle: o grande salto", o olheiro interpretado por Adam Sandler, Stanley Sugarman, expressa várias vezes desdém pelo desporto-rei. Sandler explicou, em resposta à Lusa, o porquê de incluir essa piada.

"A ideia no filme é que ele viaja para a Europa e está a tentar trazer bons atletas e o futebol está sempre a desviá-los", disse o ator. "Não me parece que o Stanley Sugarman não saiba como é um desporto incrível e como os jogadores são excelentes, é apenas isto de estar a perder para este outro desporto".

Sandler disse que sempre gostou de filmes sobre desporto. "Hustle era uma boa ideia para um filme, um olheiro a encontrar um jogador que tinha magia", descreveu. "Sabíamos que seria bom ter alguns momentos cómicos, mas queríamos fazer um drama desportivo, como foi Rocky para nós enquanto crescemos", afirmou ainda, referindo-se à saga protagonizada por Sylvester Stallone.

LeBron na origem de "Hustle"

O primeiro esboço do guião de "Hustle" foi enviado a Sandler por Joe Roth e pelo basquetebolista LeBron James, que é cofundador da SpringHill Entertainment e detinha os direitos juntamente com a Roth/Kirschenbaum Films. O filme está a ser apontado como potencial candidato aos Óscares, especialmente na categoria de Melhor Ator para Adam Sandler.