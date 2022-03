"Acredito que Ronaldo não só estará no Catar, como também no próximo Europeu"

Palavras de José Fonte sobre o capitão da Seleção Nacional. Qualidade à disposição de Fernando Santos elogiada pelo central.

Um dia depois de garantida a presença de Portugal no Catar, José Fonte, central da seleção portuguesa, falou sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. O experiente defesa do Lille, campeão francês em título, acredita que CR7 vai também marcar presença no próximo Europeu.

"Fisicamente ele sente-se fantástico. Se tiver a oportunidade de vencer e continuar a atuar ao mais alto nível, ele vai continuar a jogar, como ele próprio disse", afirmou Fonte. "Ninguém sabe ao certo o que ele tem em mente, só ele é que pode decidir. Ele quer continuar a jogar, então presumo que ele estará não só no Catar, mas, pelo menos, também no próximo Europeu", indicou, em declarações publicadas pelo talkSPORT.

Fonte, titular no triunfo por 3-1 contra a Turquia, no primeiro jogo do play-off, deixou grandes elogios à qualidade existente na Seleção Nacional. "Nunca vi uma equipa com tanto talento e qualidade em todas as zonas do campo como a equipa que está agora a surgir. Eu acredito mesmo que o futuro é brilhante. Acredito que, se fizermos tudo bem, somos um grande candidato a vencer todas as competições. Temos muita qualidade e talento com João Félix, Diogo Jota e Bruno Fernandes. Temos defesas-centrais como Tiago Djaló, Rúben Dias e ainda temos João Cancelo, Diogo Dalot e Nuno Mendes", enumerou.

O Dragão encheu duas vezes para apoiar Portugal na derradeira etapa rumo ao Catar e Fonte destacou a paixão dos adeptos. "O amor pelo futebol no nosso país é incrível. O foco neste desporto é muito. Obviamente que isso também é fruto dos jogadores que tivemos no passado e da influência que tivemos, por isso é que todos olham para o futebol como o principal desporto. Apesar de termos muito sucesso noutras modalidades, o futebol é o principal desporto em Portugal", rematou.