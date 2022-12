Acordo fechado: Ronaldo no Al Nassr, garantem em Espanha

O jornal espanhol As avança que o acordo foi fechado hoje na Arábia Saudita pelos seus representantes

O As, jornal desportivo espanhol, garante esta noite que o acordo entre Ronaldo e o Al Nassr, da Arábia Saudita, está fechado. Segundo a mesma publicação, o acordo entre as partes é válido até 2025, ou seja, até Ronaldo completar 40 anos.

Segundo o AS, os representantes de Ronaldo (Jorge Mendes e a sua empresa, a Gestifute) estiveram hoje na Arábia Saudita e finalizaram o acordo com o Al Nassr, emblema ao qual já era apontado há cerca de um mês, logo após a rescisão de contrato com o Manchester United após a entrevista polémica a Piers Morgan.

O ordenado de Ronaldo não chegará aos propalados 200 milhões de euros por época, garante a publicação.

Já desde o defeso que Ronaldo queria mudar de clube e sempre deu preferência a um emblema sonante e que participasse na Liga dos Campeões. Tal não foi possível e o Al Nassr foi o emblema que mais apostou no capitão de Portugal.

Durante o Mundial, recorde-se, Ronaldo foi dado como certo no Al Nassr. Contudo, o próprio CR7, numa passagem junto dos jornalistas disse que tal não era verdade. Agora, sim, poderá ser verdade o acordo.