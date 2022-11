"Aconteceu com Ronaldo, comigo e com outros. Isso faz parte do futebol"

Fred, jogador do Manchester United, marcou frente ao Tottenham, num jogo marcado pela recusa de Ronaldo em entrar em campo.

Fred apontou, já na ponta final do jogo, o segundo golo do Manchester United na receção ao Tottenham, jogo que ficou inevitavelmente marcado pela recusa de Ronaldo em entrar em campo e a saída antecipada do português rumo aos balneários.

O internacional brasileiro não se apercebeu, em campo, do sucedido, mas admite que ficou surpreendido quando leu as notícias. "Eu não vi. Estava dentro de campo, focado. Só vi nas notícias e fiquei surpreso. Acontece", declarou em entrevista à TNT Sports Brasil.

"É difícil. Cada um lida à sua maneira. Todos querem estar em campo e jogar para ajudar a equipa. Quando não jogas ficas frustrado, isso é normal. Já aconteceu com ele, comigo e com outros. Isso faz parte do futebol. Ele conversou com o Ten Hag e o importante é que agora está tudo certo. Ele voltou a marcar, que é importante, e espero que assim continue e que faça uma grande temporada no United", completou Fred.