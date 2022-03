Gedson Fernandes saiu em defesa do compatriota e analisou primeiro obstáculo de Portugal até ao Mundial do Catar

Gedson Fernandes, a atuar no Rizespor e com experiências num passado recente dentro do futebol turco, analisou o primeiro de dois obstáculos que Portugal tem até ao Mundial do Catar, realçando a condição de favorito do campeão da Europa de 2016.

"Portugal é o favorito neste jogo, todos sabem disso, mas a razão pela qual o futebol é tão popular é que nem sempre os favoritos vencem. Será uma partida de alto nível daquelas que toda a gente gosta de assistir. Todos conhecem a seleção de Portugal, tem muitos jogadores mundialmente conhecidos. É uma equipa que joga unida e com jogadores que podem virar a partida quando parece que está tudo a correr mal", afirmou.

Leia também Futsal Cardinal pode estar de saída do Sporting Pivô dos leões está em final de contrato e ainda não foi abordado para renovar.

O jogador que se prepara para assumir o desafio do Besiktas a partir da próxima época deu ainda a sua opinião sobre Cristiano Ronaldo e, principalmente, sobre quem o critica e responsabiliza pelos maus resultados da Seleção e do Manchester United.

"Acho que quem diz coisas negativas sobre Ronaldo não percebe muito de futebol. É um nome verdadeiramente lendário, todos sabem o que ele significa para a seleção portuguesa. Talvez as pessoas que fazem comentários negativos estejam a olhar para as estatísticas, não tanto como para a forma como ele contribui para a equipa", explicou.