"Acho que o Pepe é o único com quem Cristiano Ronaldo se dá bem na Seleção"

O romeno Marius Niculae, que se cruzou com Cristiano Ronaldo no Sporting, acha que o avançado já não é tão bem aceite no seio da Seleção de Portugal.

Marius Niculae, que foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Sporting, entre 2001 e 2003, acredita que o capitão já não é visto da mesma forma no seio da Seleção portuguesa e diz mesmo que CR7 só se dá bem com Pepe.

"Do meu ponto de vista, acho que o grupo já não o aceitou tão bem desta última vez. Acho que o Pepe é o único com quem ele se dá bem na Seleção", apontou acerca da participação lusa no Mundial'2022.

O antigo avançado, de 41 anos, lembrou os tempos de CR7 no Sporting, falando de uma pessoa que não era "sociável". "Tinhas de insistir muito para que ele fosse para a mesa connosco. Ele estava no seu próprio mundo. Às vezes, depois do treino, nós saímos juntos para comer, socializar, mas ele nunca vinha", referiu, em declarações ao canal de televisão romeno Digi Sport.

Quanto ao futuro de Cristiano Ronaldo, numa altura em que o Al Nassr é um dos mais fortes candidatos a receber o madeirense, Niculae acredita que a Arábia Saudita ou os EUA podem ser a solução, até porque o futebolista quer... "entrar em Hollywood".

"As declarações que ele fez naquela entrevista [concedida ao Piers Morgan], que também levaram à sua saída do Manchester United, foram determinantes. Acho que ele agora escolherá o Al-Nassr ou então vai rumar aos Estados Unidos da América. Acho que ele quer entrar no mundo do cinema, de Hollywood", atirou.