"Acho que muitos de nós tentávamos imitar Ronaldo"

Saka relembrou os primeiros passos no futebol e a admiração por Cristiano Rona,do

Buyako Saka, jovem extremo do Arsenal, afirmou que o seu amor pelo futebol existe desde muito jovem e que não houve um momento ou pessoa em particular que desencadeou este gosto: "Pareceu-me natural. Acho que não fui inspirado por ninguém nem por nada para jogar, aconteceu naturalmente".

Porém, o jovem de 21 de anos acrescentou ainda assim que tinha uma grande admiração por Cristiano Ronaldo: "Quanto mais velho ficava, mais me apaixonava pelo futebol. Jogava muito, mas também via muito futebol. Adorava o Cristiano Ronaldo. Muitos outros miúdos da minha idade também gostavam de o ver".

Saka salientou que qualquer pessoa da sua idade na altura ficava fascinada com as características do internacional português: "As coisas diferentes que ele conseguia fazer em campo, as suas habilidades. A forma como batia os livres também, acho que muitos de nós tentávamos imitá-lo".