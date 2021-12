A rivalidade entre Messi e Ronaldo aos olhos do argentino: "Tem sido maravilhoso"

Craque do PSG concedeu entrevista à France Football.

É um duelo de uma era. De um lado Lionel Messi, do outro Cristiano Ronaldo. Os dois já não estão em Barcelona e em Madrid, respetivamente, mas o argentino falou sobre a rivalidade, destacando os aspetos positivos.

"Sempre quis ultrapassar-me a mim próprio e não olhar para o que os outros estavam a fazer. Com o Cristiano mantivemos uma competição durante anos, no mesmo campeonato. Tem sido maravilhoso e tem-nos ajudado a crescer nas nossas carreiras. Mas sem olhar um para o outro. Só queria ultrapassar-me a mim próprio para ser o melhor e não melhor do que o outro", afirmou, em entrevista concedida à France Football.

Quanto à comparação com Diego Maradona, Messi rejeitou a ideia e recordou tempos menos áureos com a seleção argentina.

"Nunca me comparei com Diego. Sinceramente, nunca me comparei com Diego, absolutamente nunca. Nunca prestei atenção a essas comparações. Algumas críticas incomodavam-me no passado. Tive um mau momento na seleção, na verdade, mas não por estas razões. Muitas vezes fico zangado com as críticas, mas elas ficam no balneário. Devem ficar lá, em privado", referiu.