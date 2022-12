A referência do Manchester United a Ronaldo na "United Review"

"Red devils" fizeram referência ao português na pequena revista que distribuem aos adeptos antes dos jogos.

Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United, por mútuo acordo, a 22 de novembro. Antes da partida com o Burnley [triunfo por 2-0], na quarta-feira, os "red devils" distribuíram uma pequena revista ("United Review") aos adeptos - como habitual - na qual deixaram algumas informações sobre o jogo e sobre a atualidade do clube, fazendo referência à saída do internacional português.

O "Daily Mail" apelida o texto sobre o capitão da Seleção Nacional de "frio", nesta que foi a primeira publicação após a saída do jogador do emblema inglês.

"Cristiano Ronaldo deixou o clube por mútuo acordo no mês passado. Ao todo, em duas passagens pelo clube, a estrela portuguesa marcou 145 golos em 436 jogos, tendo-nos ajudado a conquistar três Premier League, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga, uma Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. Em 2008 foi também coroado como vencedor da Bola de Ouro. Num comunicado feito a 22 novembro, o clube registou a sua gratidão pelo imenso contributo do Cristiano e deseja-lhe o melhor, como à sua família", pode ler-se na "United Review".