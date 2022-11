A reação de Ronaldo à rescisão de contrato com o Manchester United

Cristiano Ronaldo já não é jogador do United

Craque diz que é "o momento certo para procurar um novo desafio."

O Manchester United anunciou esta terça-feira o ponto final na ligação com Cristiano Ronaldo, com o craque português a considerar que este é "o momento certo para procurar um novo desafio", de acordo com palavras divulgadas pela Sky.

"Após negociações com o Manchester United, concordamos mutuamente em encerrar o nosso contrato. Eu amo o Manchester United e amo os adeptos, isso nunca vai mudar. Parece o momento certo para procurar um novo desafio. Desejo tudo de bom ao Manchester United", considerou.

Ronaldo, que suscitou bastante polémica com a entrevista concedida a Piers Morgan, está de cabeça limpa, sabe O JOGO, tento em conta que a saída se dá por mútuo acordo entre as partes.