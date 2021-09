A reação de Ronaldo à derrota com o Young Boys: "Não era o que queríamos..."

Cristiano Ronaldo insatisfeito com derrota

Astro português abriu o marcador, mas a equipa suíça conseguiu a reviravolta no final do jogo.

Poderia ter sido uma noite de festa para Cristiano Ronaldo. Mas não foi. Após igualar o recorde de 177 jogos na Liga dos Campeões com Iker Casillas e marcar o primeiro golo da atual edição da competição, o astro português viu a equipa sofrer a reviravolta diante do Young Boys, na Suíça, e perder na estreia da Champions.

Apesar da frustração, Ronaldo reagiu de maneira serena após o jogo. Em publicação nas redes sociais, afirmou: "Não era o resultado que queríamos, mas agora é hora de recuperarmos bem e focar no próximo jogo".

Cristiano Ronaldo foi substituído logo após o United sofrer o golo de empate do Young Boys. Os "red devils" voltam a jogar na Champions no próximo dia 29, quando receberem o Villarreal em Old Trafford.