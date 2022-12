A reação de Cristiano Ronaldo à morte de Pelé

Capitão da Seleção Nacional publicou mensagem de homenagem nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, recorreu às redes sociais para escrever uma mensagem de homenagem a Pelé, que faleceu esta quinta-feira aos 82 anos, vítima de doença prolongada.

"Um mero 'adeus' ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre", começou por escrever o avançado, de 37 anos, lembrando a boa relação que tinha com o astro canarinho.

"O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé", finalizou.

Recorde-se que, em março de 2021, CR7 ultrapassou a marca de golos oficiais de Pelé, dedicando, na altura, uma mensagem ao ídolo. "Hoje, ao chegar ao 770.º golo oficial da minha carreira profissional, as minhas primeiras palavras vão para Pelé. Nenhum jogador cresceu sem ouvir histórias sobre os jogos dele, os golos e as suas conquistas. E eu não sou exceção. E, por isso, estou cheio de alegria e orgulho por ter marcado o golo que me coloca no topo da lista de melhores marcadores do Mundo, ultrapassando o recorde de Pelé. É algo com o qual nunca sonhei quando era uma criança na Madeira", escreveu, então, Ronaldo.

"Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero 'adeus' ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé."