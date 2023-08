A reação de Cristiano Ronaldo à conquista na Champions árabe

Declarações do português, no final do encontro com o Al Hilal (2-1), referente à final da Liga dos Campeões árabe

O Al Nassr, de Luís Castro, bateu o Al Hilal, de Jorge Jesus, por 2-1 e conquistou, após prolongamento, a Liga dos Campeões árabe. Cristiano Ronaldo foi a figura da partida, com dois golos, e, no final, o português deixou uma mensagem nas redes sociais.

"Extremamente orgulhoso por ter ajudado a a equipa a vencer este troféu importante pela primeira vez! Agradeço a todos no clube que estiveram envolvidos nesta grande conquista e à minha família e amigos por estarem sempre ao meu lado! Apoio fantástico dos nossos adeptos! Isto também vos pertence", escreveu o português, nas redes sociais.

Refira-se que o português saiu lesionado do encontro. À passagem do minuto 112, o português teve de ser assistido com dores no joelho esquerdo, depois de uma disputa de bola com um adversário do Al Hilal.