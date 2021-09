A primeira reação de Ronaldo: "Por isso este estádio é o Teatro dos Sonhos"

Em jogo da quarta jornada, a tarde foi de alegria em Old Trafford, com o regresso de Cristiano Ronaldo, 12 anos depois de deixar o clube rumo ao Real Madrid, numa simbiose entre os adeptos dos red devils e o internacional português.

Cristiano Ronaldo abrilhantou o seu regresso ao Manchester United com dois dos golos na vitória por 4-1 em casa com o Newcastle, na Premier League.

Depois de ovacionado no momento em que pisou o relvado, ainda no aquecimento, Cristiano Ronaldo fez do jogo, que se estava a tornar difícil, um espetáculo para os adeptos: marcou o primeiro golo aos 45+2 e o segundo aos 62 minutos.

No final, o craque português reagiu nas redes sociais: "O meu regresso a Old Trafford foi apenas um breve lembrança da razão pela qual este estádio é conhecido como o Teatro dos Sonhos. Para mim, sempre foi um lugar mágico onde se pode alcançar tudo aquilo queremos.

Juntamente com todos os meus colegas de equipa e com o incrível apoio que sempre recebemos das bancadas, enfrentaremos a época com confiança e otimismo de que todos celebraremos juntos no final.

Orgulhososde estar de volta ao Manchester United e de jogar na Premier League mais uma vez. Mas, acima de tudo, feliz por ajudar a equipa".