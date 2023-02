Companheiro de equipa no Al Nassr acredita que todos querem jogar bem contra o craque português.

Luiz Gustavo, colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, em declarações à "RT Arabic", disse acreditar que a presença do craque português torna as coisas mais difíceis para a equipa, uma vez que os rivais surgem bastante motivados para jogar frente ao avançado, que no domingo celebrou o 38.º aniversário.

"Certamente a presença de Cristiano [Ronaldo] torna as coisas mais difíceis para nós, uma vez que todas as equipas querem jogar o melhor possível contra ele. Todos se motivam para isso", começou por dizer o internacional brasileiro de 35 anos, que depois elogiou o companheiro.

"A presença dele no Al Nassr dá uma grande vantagem ao grupo, porque aprendemos muito com ele todos os dias, pelas grandes capacidades que possui, tanto técnica como fisicamente", continuou, antes de deixar mais elogios:

"Cristiano Ronaldo foi feito para desafios e é sempre bem-sucedido. Todos aqui estão à espera do que irá apresentar. Já marcou o primeiro golo e, por isso, já se livrou da pressão."