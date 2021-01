A mensagem deixada por Buffon a Ronaldo: "Podias ter-me poupado..."

Mítico guarda-redes da Juventus deixou mensagem ao companheiro de equipa.

Cristiano Ronaldo fez história na noite de quarta-feira, ao marcar frente ao Nápoles na final da Supertaça de Itália para se tornar no maior goleador de sempre no futebol mundial, com 760 golos, marca que lhe permitiu ultrapassar o registo de Josef Bican, oficialmente reconhecido em 759.

A Juventus conquistou o troféu após um triunfo por 2-0 e, após o encontro, Gianluigi Buffon, histórico guarda-redes do clube de Turim - ainda em atividade - deixou uma mensagem ao goleador e companheiro de equipa.

"Podias ter-me poupado em alguns golos que marcaste. De qualquer forma, parabéns pelo enésimo recorde da tua carreira. CR... 760!" escreveu "Gigi" na sua conta do Twitter, em alusão ao número de golos na conta do astro português.

De recordar que um dos mais icónicos da carreira do CR7 foi precisamente marcado a Buffon: Ronaldo estava no Real Madrid e atirou a contar de bicicleta, num duelo com a Juventus.