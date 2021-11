Ronaldo no pós-saída de Solskjaer: "Acima de tudo, Ole é um ser humano excecional"

Craque português não quis deixar de enviar uma mensagem para o agora ex-técnico do Manchester United

As últimas horas têm sido de despedida para Ole Gunnar Solskjaer, que já não é o treinador do Manchester United. Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem e muitos elogios para o ex-técnico dos red devils.

"Ele era o meu avançado quando eu vim para Old Trafford pela primeira vez e tem sido o meu treinador desde que voltei para o Manchester United. Mas acima de tudo, Ole é um ser humano excecional. Desejo-lhe o melhor. Boa sorte, meu amigo! Mereces!", escreveu o internacional português, nas suas redes sociais.

No comando técnico dos red devils, Ole Gunnar Solskjær, de 48 anos, somou 168 partidas e nenhum título.