A mensagem de Ronaldo após voltar às opções e aos golos no Manchester United

Avançado do Manchester United marcou o terceiro golo na vitória por 3-0 sobre o Sheriff. "Continuamos juntos", partilhou após o encontro.

Cerca de meia hora após o apito final no Manchester United-Omonia (3-0), Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para partilhar uma curta mensagem em que salienta o "esforço" e a "boa vitória" da equipa".

"Grande esforço da equipa e uma boa vitória. Continuamos juntos. Vamos, Manchester United", escreveu o experiente atacante.

CR7 foi titular e marcou no jogo desta quinta-feira, da quinta jornada da Liga Europa, que marcou o regresso do madeirense às opções de Ten Hag. Depois de ter recusado entrar frente ao Tottenham, na semana passada, Ronaldo foi afastado dos trabalhos da equipa e falhou o duelo com o Chelsea, no sábado.